Top-Platzierungen für Nachwuchs des LAC Klagenfurt
Am vergangenen Samstag, dem 7. März 2026, war Frohnleiten (Steiermark) die letzte von insgesamt neun Stationen des steirisch/kärntnerischen Crosslauf-Cups.
Von Seiten des LAC-Klagenfurt waren zwölf Athleten am Start, vier kamen in die Wertung.
Zwei Mal durften sich LACler über Stockerplätze freuen, heißt es vonseiten des Vereins. Für die Top-Platzierung sorgte Lara Sunitsch. Sie erreichte den U10-Gesamtsieg. Ihr Bruder Luca holte sich den großartigen zweiten Rang bei den Burschen in der Klasse U12.
Die Cup-Platzierungen der LAC-Athleten
1. Platz U10 Lara Sunitsch
2. Platz U12 Luca Sunitsch
4. Platz M55 Siegfried Stupnig
4. Platz U14 Matteo Cuoni
Weitere LAC-Teilnehmer ohne Cup-Wertung:
3. Platz W65 Ulrike Striednig
4. Platz W35 Dorfer Corinna
4. Platz M75 Viktor Kristan
9. Platz U16 Noah Sabitzer
9. Platz AK Michael Künstl
10. Platz W40 Nadin Kazianka
49. Platz AK Patrick Sunitsch