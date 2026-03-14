Nach KAC-Drama: „Wir wollen für Murray gute Play-offs spielen“

Der KAC startet am Sonntag neu in seine Viertelfinalserie gegen Fehérvár – nach Tagen, in denen für Klub und Mannschaft nicht der Sport im Mittelpunkt stand.

Beim ersten Spiel der Serie am 10. März ereignete sich ein dramatischer Zwischenfall: Verteidiger Jordan Murray kollabierte auf der Spielerbank und musste nach einem Herzstillstand minutenlang reanimiert werden. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Einen Tag später gab der KAC vorsichtig positive Nachrichten aus dem Klinikum Klagenfurt bekannt: „Mit Stand vom Mittwochmorgen befindet sich Jordan Murray in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf, sein medizinischer Zustand ist aktuell stabil.“ Am Samstag (14. März) folgte die nächste gute Nachricht: Der Spieler konnte mittlerweile von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt werden.

KAC bedankt sich für „enorme Anteilnahme“

Somit liegen „emotional herausfordernde“ Tage hinter dem KAC, wie der Verein in einer Pressaussendung am 14. März erklärte. Doch nun müssen die Rotjacken versuchen, wieder in den Play-off-Modus zurückzufinden. Davor möchten sie sich jedoch bedanken und zwar „für die enorme vereins-, länder- und sportartenübergreifende Anteilnahme seit Dienstag“. Der Verein erklärt:

Die dramatischen Szenen rund um Jordan Murray ließen den sportlichen Wettkampf in den Hintergrund treten, beflügelt von einer Welle der Solidarität und vor allem den mit jedem Tag positiveren Nachrichten aus dem Klinikum Klagenfurt erlebt die Viertelfinalserie gegen Fehérvár AV19 morgen Sonntag einen Neustart.

Gute Voraussetzungen für die Rotjacken

Der Rekordmeister geht mit sportlich guten Voraussetzungen in den Neustart: Seit Einführung des Pick-Systems scheiterte der KAC noch nie an einem selbst gewählten Viertelfinalgegner. Zudem spricht auch die aktuelle Saisonbilanz klar für die Kärntner – alle vier Duelle mit Fehérvár im Grunddurchgang gewann Klagenfurt. Die Ungarn hatten sich erst über die Pre-Playoffs für das Viertelfinale qualifiziert. Nach einer Auftaktniederlage gegen die Vienna Capitals drehten sie die Serie mit zwei Siegen noch zu ihren Gunsten. Auswärts tat sich Fehérvár in dieser Saison allerdings schwer: Nur sieben Siege aus 26 Partien in der Fremde stehen zu Buche.

KAC in Topform

Der KAC wiederum kann auf eine starke Heimstatistik bauen. Gegen Teams außerhalb der Top-Sechs gewann Klagenfurt in dieser Saison 13 von 14 Heimspielen und holte dabei 39 von 42 möglichen Punkten. Auch die jüngere Playoff-Historie spricht für die Rotjacken: Elf der letzten 15 „Best-of-Seven“-Serien konnten gewonnen werden. Personell müssen die Kärntner weiterhin auf mehrere Spieler verzichten. Neben den Langzeitverletzten Thomas Hundertpfund und Luka Gomboc fehlen auch Mathias From sowie Mario Kempe, während David Maier nach seiner Verletzung zumindest wieder ins Eistraining zurückgekehrt ist.

„Wir haben sehr viel mitgezittert“

Teamkollege Raphael Herburger beschreibt die Gefühle innerhalb der Mannschaft nach dem dramatischen Zwischenfall am Dienstag: „Wir haben in den vergangenen Tagen sehr viel mit Jordan Murray mitgezittert, zum Glück gab es seit Tag für Tag gute Nachrichten. Wir sind in Gedanken alle bei ihm, können mittlerweile wieder mit ihm kommunizieren und ihn auch im Krankenhaus besuchen.“ Er erklärt weiters:

Jeder von uns verarbeitet das Geschehene anders, aber insgesamt

geht es im Team mit jeder positiven Nachricht von ihm aufwärts. In seinem Sinne wollen wir alle weiterspielen. Wir werden versuchen, gleich wieder unseren Rhythmus zu finden und dann für Jordan Murray gute Play-offs zu spielen.