Natur statt Chemie: Pflanzliches Ostereierfärben im Minimundus

Ostereier färben – aber ganz ohne Chemie: Im Minimundus Klagenfurt lädt BIO AUSTRIA Kinder zu einer "zauberhaften" Farbexpedition mit Naturmaterialien ein.

Kurz vor Ostern können Kinder in Klagenfurt kreativ werden: BIO AUSTRIA Kärnten lädt am 1. April 2026 zu einem Familienworkshop rund ums Ostereierfärben mit Naturfarben ein. Die Veranstaltung findet im Indoor-Erlebnisweltbereich des Minimundus statt.

Ostereier färben mit Pflanzen

Unter dem Motto „Bio-Kids auf Farbexpedition: Die zauberhafte Welt der Naturfarben“ lernen Kinder, wie sich mit Pflanzen und einfachen Verzierungstechniken bunte Ostereier gestalten lassen. „Die selbst gestalteten Ostereier dürfen selbstverständlich mit nach Hause genommen werden“, heißt es seitens der Veranstalter.

40 Minuten Färbespaß

Der Workshop läuft zwischen 14 und 16 Uhr, pro Durchgang, der rund 40 Minuten dauert, können maximal acht Kinder teilnehmen. Auch eine spontane Teilnahme im Drop-in-Format ist möglich. Die Teilnahme am Workshop ist im Eintrittspreis des Minimundus inkludiert. Anmeldungen sind vorab telefonisch (0463/58505400) oder per E-Mail möglich.