Brauchtum für Groß und Klein: 12. Osterfeuer an der Alten Stadtgrenze

Der Brauchtumsverein Pokeritsch 2.0 lädt heuer zum 12. Osterfeuer an der Alten Stadtgrenze ein - Spaß für Alt und Jung ist vorprogrammiert.

„So wie jedes Jahr wird das Osterfeuer legendär“, heißt es vonseiten des Obmann des Vereins, Thomas Rutnig. Die Veranstaltung findet am 4. April 2026, ab 18 Uhr, an der Alten Stadtgrenze statt.

Familienunterhaltung für Groß und Klein

„Das Osterfeuer selbst ist eine Gemeinschaft, bei der alle Nachbarn, Freunde und selbst jahrelange Besucher den Baumschnitt zu uns bringen. Das ist auch da was uns als Veranstalter so freut, weil alle zusammen helfen und auch alle Mitglieder vom Verein mit Freude dabei sind“, teilt Rutnig gegenüber 5 Minuten mit. Die Veranstaltung dauert bis Mitternacht, ebenso darf man sich auf musikalische Unterhaltung mit DJ Andy Trinity freuen. Für Speis und Trank ist ebenfalls bestens gesorgt, teilt der Obmann abschließend mit.