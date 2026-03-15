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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann, der verzweifelt die Hand vorm Gesicht hat, dahinter ist Geld.
Der Klagenfurter verlor bei dem bösen Betrug Tausende Euro.
Klagenfurt
15/03/2026
Betrug

„Bankmitarbeiter“ brachte Klagenfurter um Tausende Euro

Ein falscher Bankmitarbeiter, ein vermeintliches Sicherheitsproblem und jede Menge Telefonate – so wurde ein Klagenfurter kürzlich um mehrere Tausend Euro gebracht.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)

Am Abend des 13. März erhielt ein 48-jähriger Mann aus Klagenfurt einen Anruf von einer österreichischen Festnetznummer. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: „Die unbekannte Person gab sich als Mitarbeiter seiner Bank aus und verleitete das Opfer durch Vortäuschung eines Sicherheitsproblems zu insgesamt fünf Überweisungen im der Gesamthöhe von mehreren tausend Euro auf verschiedene österreichische Konten“, schildert die Polizei. Die Betrüger hatten sich so einiges einfallen lassen, um an das Geld des Klagenfurters zu kommen: Während des Telefonates sprach der 48-jährige mit drei verschiedenen Männern und befand sich zwischendurch auch in einer Warteschleife. Nach der fünften Überweisung wurde er schließlich misstrauisch und ließ das Konto sperren. „Weitere Ermittlungen sind erforderlich“, so die Polizei abschließend.

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