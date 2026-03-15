„Bankmitarbeiter“ brachte Klagenfurter um Tausende Euro

Am Abend des 13. März erhielt ein 48-jähriger Mann aus Klagenfurt einen Anruf von einer österreichischen Festnetznummer. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: „Die unbekannte Person gab sich als Mitarbeiter seiner Bank aus und verleitete das Opfer durch Vortäuschung eines Sicherheitsproblems zu insgesamt fünf Überweisungen im der Gesamthöhe von mehreren tausend Euro auf verschiedene österreichische Konten“, schildert die Polizei. Die Betrüger hatten sich so einiges einfallen lassen, um an das Geld des Klagenfurters zu kommen: Während des Telefonates sprach der 48-jährige mit drei verschiedenen Männern und befand sich zwischendurch auch in einer Warteschleife. Nach der fünften Überweisung wurde er schließlich misstrauisch und ließ das Konto sperren. „Weitere Ermittlungen sind erforderlich“, so die Polizei abschließend.