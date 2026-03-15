Austria-Klagenfurt-Krise: Trainer gründen neuen Verein

Die Krise der Austria Klagenfurt trifft auch den Nachwuchs: Zwei Trainer gründeten kurzerhand einen eigenen Verein, um Geld für die Jugendarbeit zu lukrieren.

Die finanzielle Krise der Austria Klagenfurt hat auch Folgen für den Nachwuchsbereich. Zwei Jugendtrainer haben deshalb bereits im vergangenen November einen eigenen Verein gegründet, wie die Kronen Zeitung berichtet – mit dem Ziel, den Nachwuchs weiterhin zu unterstützen.

Monatelang kein Gehalt für Nachwuchstrainer

Hintergrund ist die schwierige wirtschaftliche Lage des Klubs. Schon seit dem Frühling 2025 warteten laut Krone-Bericht nebenberufliche Nachwuchstrainer auf ihre Gehälter. Durch das mittlerweile eröffnete Insolvenzverfahren dürften viele von ihnen nur noch einen Teil ihres Geldes erhalten. Die Trainer Mario Proprentner und Willi Samselnig reagierten auf diese nicht allzu rosigen Aussichten: Im November 2025 gründeten sie den FNK (Verein zur Förderung der Leistungsfähigkeit des Fußballnachwuchses in Klagenfurt).

Geld für Nachwuchsarbeit

Der neue Verein organisierte am Wochenende bereits sein erstes großes Event: die „Viola Youth Trophy“ in der Sportpark-Halle in Klagenfurt. Rund 80 Teams nahmen an dem ausgebuchten Nachwuchsturnier teil. Ziel des Projekts „FNK“ ist es laut den Initiatoren, sicherzustellen, dass die Nachwuchsarbeit trotz der finanziellen Schwierigkeiten des Vereins weitergeführt werden kann. Aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens wären etwaige Einnahmen nämlich „weg gewesen“, wie Samselnig gegenüber der Krone erklärt.