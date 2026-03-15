Pflegerin soll Heimleiterin um 76.000 Euro erleichtert haben

Schwere Vorwürfe gegen eine Pflegekraft: Sie soll aus der Wohnung der Geschäftsführerin eines Seniorenheims Schmuck und Gold im Wert von über 76.000 Euro gestohlen haben. Doch das ist noch nicht alles.

Am Montag, 16. März, muss sich eine Frau vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten – und zwar wegen schweren, teils gewerbsmäßigen Diebstahls in Sekirn (Gemeinde Maria Wörth, Klagenfurt-Land) und anderen Orten. Die Vorwürfe wiegen schwer: Laut Anklage soll die Beschuldigte aus der Wohnung der Geschäftsführerin einer Seniorenwohnstätte Goldmünzen und Schmuck im Gesamtwert von rund 76.000 Euro gestohlen haben. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt als Pflegekraft in einem Seniorenwohnheim tätig.

Bankomatkarte missbraucht

Doch das ist noch nicht alles, was der Frau vorgeworfen wird: Sie soll außerdem eine ihr anvertraute Bankomatkarte missbraucht haben. Mit dem korrekten PIN-Code soll sie mehrere Bargeldabhebungen von insgesamt über 3.000 Euro getätigt haben, wie im Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt geschildert wird. Wegen dieser Vorwürfe steht die Frau am Montag vor Richter Gerhard Pöllinger-Sorré. Es gilt die Unschuldsvermutung.