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Ein Bild auf 5min.at zeigt eine rote Ampel.
Eine Ampelanlage in Klagenfurt ist defekt.
Klagenfurt
15/03/2026
Außer Betrieb

Ampel in Klagenfurt defekt: Hier regelt bald die Polizei den Verkehr

Eine Klagenfurter Ampelanlage ist aufgrund einer Beschädigung bis auf Weiteres außer Betrieb. Die Polizei übernimmt ab Montag die Verkehrsregelung an der betroffenen Kreuzung.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

In einer Presseaussendung vom 15. März weist die Landespolizeidirektion auf die Beschädigung einer Ampelanlage in Klagenfurt hin. Konkret geht es um die Anlage bei der Kreuzung Görtschitztalstraße/Pischeldorferstraße, diese ist aufgrund einer Beschädigung bis auf weiteres außer Betrieb. Das Magistrat Klagenfurt wird dort vorübergehend Verkehrszeichen aufstellen. Wie lange die Ampel ausfällt, ist derzeit noch nicht bekannt. Fest steht jedoch: „Die Kreuzung wird ab dem 16. März 2026, 6 Uhr manuell durch Polizeikräfte geregelt“, so die Polizei abschließend.

Foto auf 5min.at zeigt die Ampelanlage auf der Kreuzung Görtschitztalstraße/Pischeldorferstraße
©Google Streetview
Die Ampelanlage an der Kreuzung Görtschitztalstraße/Pischeldorferstraße ist aufgrund einer Beschädigung bis auf Weiteres außer Betrieb.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 20:37 Uhr aktualisiert
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