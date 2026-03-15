3:0-Sieg: Klagenfurter Rotjacken können nach schweren Tagen jubeln

Ein Sieg auch für Jordan Murray: Der KAC startet nach den dramatischen Ereignissen der vergangenen Woche mit einem 3:0-Erfolg in die Play-offs.

Nach herausfordernden Tagen ist der KAC am Sonntagabend (15. März) mit einem Erfolg in die Viertelfinalserie der win2day ICE Hockey League gestartet. Die Klagenfurter setzten sich am Sonntag in der Heidi-Horten-Arena gegen Fehérvár AV19 mit 3:0 durch und gehen damit mit einer 1:0-Führung in der Best-of-Seven-Serie voran.

Goalies retteten übers erste Drittel

Die Partie begann intensiv und auf dem Eis zeigten sich beide Mannschaften zunächst ausgeglichen. Beide Teams erspielten sich Chancen, doch sowohl KAC-Goalie Sebastian Dahm als auch sein Gegenüber Rasmus Reijola hielten den Angriffen stand. Erst im zweiten Drittel fiel der erste Treffer: Nolan Moyle traf aus der Distanz zur 1:0-Führung für die Rotjacken.

Schwinger macht den Sack zu

Im Schlussabschnitt erhöhte der KAC den Druck und belohnte sich in der Schlussphase. Nick Petersen stellte fünf Minuten vor dem Ende auf 2:0. Als Fehérvár kurz vor Schluss den Torhüter zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis nahm, sorgte Simeon Schwinger mit einem Treffer ins leere Tor für den 3:0-Endstand.

Starke Leistung trotz Murray-Zwischenfall

Dass die Klagenfurter so effektiv auf dem Eis agierten, ist nach dem dramatischen Zwischenfall und „emotional herausfordernden Tagen“, wie der KAC erklärte, für die Mannschaft nicht selbstverständlich. Eigentlich hätte der Viertelfinalauftakt nämlich bereits am 10. März stattfinden sollen, die Partie wurde jedoch unterbrochen, da KAC-Crack Jordan Murray auf der Spielerbank kollabierte und mehrere Minuten lang reanimiert werden musste. Der KAC-Stürmer wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert und konnte am Samstag (14. März) auf die Normalstation verlegt werden. Seine Mannschaftskollegen zitterten „sehr viel“ mit, wie Raphael Herburger vor der Partie bekannt gab. „Wir werden versuchen, gleich wieder unseren Rhythmus zu finden und dann für Jordan Murray gute Play-offs zu spielen“, erklärte Herburger weiter. Mit dem starken 3:0 im heutigen Viertelfinalauftakt haben die Klagenfurter Rotjacken gezeigt, dass sie dieses Vorhaben ernst nehmen.