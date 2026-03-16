Verfolgungsjagd durch Klagenfurt: Lenker rast Polizei mit 166 km/h davon

Ein Autofahrer (33) lieferte sich am Sonntagabend in Klagenfurt eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Er demolierte dabei eine Ampel und raste über das Gelände einer Hundeschule. Mehrere Personen wurden dabei gefährdet.

Der Mann fiel gegen 18 Uhr einer Polizeistreife ins Auge, weil er andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. „Er nötigte diese zum abrupten Abbremsen“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße. Sofort nahm die Exekutive die Nachfahrt auf, forderte den Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit deutlichen Zeichen zum Anhalten auf. Der wollte davon allerdings nichts wissen. „Mehrfache Versuche – auch durch Querstellen eines Polizeifahrzeuges – scheiterten“, so die Polizei.

Kärntner flüchtet mit 166 km/h vor der Polizei

In der Völkermarkter Straße war der Mann schließlich aufgrund einer roten Ampel gezwungen, anzuhalten. Zwei Beamten gelang es in der Folge die Fahrer- und Beifahrertüre zu öffnen. „Sie versuchten zum Fahrzeugschlüssel zu gelangen“, erklärt die Exekutive. Doch der 33-Jährige setzte sich mit Schlägen heftig zur Wehr und setzte seine Fahrt schließlich stadtauswärts fort. Dabei legte er im Ortsgebiet eine Geschwindigkeit von bis zu 166 km/h (!) an den Tag.

Flüchtiger rammt Ampelanlage

Entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr der Mann auf die Abfahrt Görtschitztal-/Völkermarkter Straße. „Dabei nötigte er abermals zwei entgegenkommende Lenker zum Abbremsen bzw. Ausweichen.“ Letztendlich prallte er aufgrund der viel zu hohen Geschwindigkeit gegen den Ampelschaltkasten der Kreuzung Görtschitztal-/Pischeldorfer Straße. „Diese war nicht mehr betriebsfähig“, erläutern die Beamten. Das Auto des Flüchtigen jedoch schon.

Mann rast in Hundeschule

„Er fuhr daraufhin über eine Grünfläche westlich der Görtschitztal Straße auf die dort befindliche Hundeschule zu“, so die Polizisten. Dort krachte der Flüchtige durch einen Maschendrahtzaun. „Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine größere Anzahl von Menschen auf dem Gelände der Hundeschule, welche allesamt gefährdet wurden“, betonen die Beamten weiter. Die Verfolgungsjadg endete schließlich am Parkplatz eines Großhandels. Dort kam der Wagen aufgrund der enormen Beschädigungen zum Stillstand. Der Lenker versuchte zwar noch zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch angehalten und festgenommen werden. Er wird angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 06:43 Uhr aktualisiert