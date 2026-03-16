Autofahrer rast über Hundeschul-Gelände: „Zehn Minuten früher“

Szenen, wie im Videospiel GTA spielten sich am Sonntag in Klagenfurt ab. Ein Autofahrer lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei; raste über das Gelände einer Hundeschule. "Wir können von Glück reden, ...!"

Ein Autofahrer (33) lieferte sich am Sonntagabend in Klagenfurt – wie berichtet – eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Mann demolierte dabei nicht nur eine Ampel, sondern gefährdete auch mehrere Verkehrsteilnehmer und raste über das Gelände der Hundeschule „respekTIERt“. Dort beendete Gründerin und CEO Heidrun Pusch gerade ein Training. Im Gespräch mit 5 Minuten stellt sie klar: „Wir können von Glück reden, dass nicht mehr passiert ist.“

Hundetrainerin hörte plötzlich Knall

„Die meisten waren schon auf den Weg zu ihren Autos, luden gerade die Hunde ein“, erzählt Pusch, die plötzlich einen Knall hörte. „Zuerst dachte ich noch an einen Verkehrsunfall.“ Das würde auf der Kreuzung Görtschitztal-/Pischeldorfer Straße nicht unüblich sein, so die Hundetrainerin. Tatsächlich war es aber ein flüchtiger Lenker, der aufgrund viel zu hoher Geschwindigkeit gegen den Ampelschaltkasten geprallt war – und nun Kurs auf die Hundeschule nahm. „Die Polizei direkt hinterher“, so die Betreiberin.

©Pusch / respekTIERt Der Autofahrer krachte durch den Maschendrahtzaun der Hundeschule.

Auto brettert über Hundeschul-Gelände

„Ich war noch auf dem Trainingsplatz, konnte zuerst gar nicht richtig erkennen, was los war. Da begannen auch schon die Ersten zu schreien und zu rennen.“ Sie flüchteten in eine Containeranlage am Gelände. Der Fahrer krachte in der Folge durch einen Maschendrahtzaun und drehte eine Runde über den Platz, bevor er weiter zum Parkplatz eines hiesigen Großhändlers fuhr. „Ich dachte, ich bin in einem Film. Ich war wie erstarrt“, berichtet Pusch.

„Zehn Minuten früher …“

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Der Lenker konnte kurz darauf festgenommen werden. Aber der Schock sitzt nach wie vor tief: „Zehn Minuten früher und die Sache hätte ganz anders ausgesehen“, betont die Kärntnerin abschließend. „Nicht nur Kunden, auch meine drei Kinder wären auf dem Platz gewesen.“

©Pusch / respekTIERt Der Flüchtige drehte eine Runde über das Hundeschul-Gelände, hinterließ einen kaputten Zaun und Reifenspuren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 09:30 Uhr aktualisiert