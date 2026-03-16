Großangelegte Fahndung nach Banküberfall in Ferlach

In den Bezirken Völkermarkt, Klagenfurt, Klagenfurt-Land, Villach und Villach-Land läuft derzeit eine großangelegte Fahndung. Grund ist ein Banküberfall in der Stadtgemeinde Ferlach.

Ersten Informationen zufolge ist es am Montagvormittag zu einem Banküberfall in der Stadtgemeinde Ferlach im Bezirk Klagenfurt-Land gekommen. Das bestätigt Matthias Kogelnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, auf Nachfrage von 5 Minuten. Es dürfte sich um nur einen Täter handeln. Nach diesem wird nun fieberhaft gesucht. Darum läuft momentan eine großangelegte Fahndung in den Bezirken Völkermarkt, Klagenfurt, Klagenfurt-Land, Villach und Villach-Land. Leserberichten zufolge steht die Polizei zum Teil schwer bewaffnet an Autobahnauf- und abfahrten. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 09:48 Uhr aktualisiert