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Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Polizei auf der B83 Kärntner Straße Autos anhält.
Die Polizei steht an Autobahnauf- und -abfahrten in Kärnten.
Ferlach
16/03/2026
Einsatz
Eilmeldung

Großangelegte Fahndung nach Banküberfall in Ferlach

In den Bezirken Völkermarkt, Klagenfurt, Klagenfurt-Land, Villach und Villach-Land läuft derzeit eine großangelegte Fahndung. Grund ist ein Banküberfall in der Stadtgemeinde Ferlach.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Ersten Informationen zufolge ist es am Montagvormittag zu einem Banküberfall in der Stadtgemeinde Ferlach im Bezirk Klagenfurt-Land gekommen. Das bestätigt Matthias Kogelnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, auf Nachfrage von 5 Minuten. Es dürfte sich um nur einen Täter handeln. Nach diesem wird nun fieberhaft gesucht. Darum läuft momentan eine großangelegte Fahndung in den Bezirken Völkermarkt, Klagenfurt, Klagenfurt-Land, Villach und Villach-Land. Leserberichten zufolge steht die Polizei zum Teil schwer bewaffnet an Autobahnauf- und abfahrten. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 09:48 Uhr aktualisiert
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