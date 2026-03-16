Banküberfall in Ferlach: Täter vermutlich bewaffnet

Ein Großaufgebot an Polizei ist derzeit in Ferlach im Bezirk Klagenfurt-Land im Einsatz. Dort ist es zu einem Banküberfall gekommen. Gegenüber 5 Minuten verrät die Polizei erste Details.

Sämtliche verfügbare Kräfte der Kärntner Polizei stehen aktuell im Einsatz. Wie berichtet, läuft in den Bezirken Völkermarkt, Klagenfurt-Land, Klagenfurt, Villach und Villach-Land eine großangelegte Alarmfahndung. Grund ist ein Banküberfall, zu dem es am Montagmorgen am Hauptplatz der Stadtgemeinde Ferlach gekommen ist. Gegenüber 5 Minuten erklärt Matthias Kogelnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten: „Gegen 9 Uhr hat ein männlicher Täter die Bankfiliale betreten. Er dürfte zwischen 55 und 60 Jahre alt sein und hat eine Angestellte mit einer vermeintlichen Faustfeuerwaffe bedroht.“

©5 Minuten Am Foto: Matthias Kogelnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten

Mutmaßlicher Täter auf der Flucht

Nachdem der Mann Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeutet hat, ist er in unbekannte Richtung geflüchtet. „Das dürfte zu Fuß oder mit dem Fahrrad erfolgt sein“, so Kogelnig. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Brisant: Aktuell findet auch der Josefimarkt am Hauptplatz in Ferlach statt. Mehr dazu unter: Standlerin sah Bankräuber: „Kam mir von Beginn an suspekt vor“

©5 Minuten | Am Montagmorgen wurde die Bankfiliale am Hauptplatz in Ferlach überfallen.

©Leservideo | Am Montagvormittag kam es zu einer großangelegten Alarmfahndung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 11:26 Uhr aktualisiert