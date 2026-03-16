Standlerin sah Bankräuber: „Kam mir von Beginn an suspekt vor“

Zu einem Banküberfall ist es am Montagmorgen in Ferlach gekommen. Marktfierantin Gudrun Wieland war hautnah mit dabei. Gegenüber 5 Minuten schilderte sie ihre Erlebnisse.

Szenen, wie im Film, spielten sich am Montagvormittag am Rande des Josefimarktes in Ferlach im Bezirk Klagenfurt-Land ab. Wie berichtet, wurde die Bankfiliale am Hauptplatz überfallen. Die umliegenden Marktfieranten, darunter auch Gudrun Wieland, haben das Geschehen hautnah miterlebt. „Er kam mir von Beginn an suspekt vor“, erzählt sie im Gespräch mit 5 Minuten.

Standlerin sah Bankräuber

Mehrmals sei der Mann aus- und eingegangen. „Er hatte eine Sonnenbrille auf und einen weißen Zettel in der Hand“, erinnert sich die Kärntnerin. „Als er zum letzten Mal hinaus gekommen ist, hatte er eine Tasche in der Hand.“ Zu diesem Zeitpunkt ahnte die Standlerin noch nicht, dass er die Bank überfallen hat. „Ein Angestellter kam dann heraus und hat mir gesagt, dass sie überfallen worden waren.“

Flucht mit dem Fahrrad

Wieland konnte beobachten, wie der Tatverdächtige zu Fuß zu einem Fahrrad lief. Mit diesem dürfte er dann in weiterer Folge geflüchtet sein. Inzwischen wird nach dem Mann in mehreren Kärntner Bezirken gefahndet. Im Einsatz stehen sämtliche verfügbaren Kräfte der Kärntner Polizei, darunter auch Polizeihubschrauber. Mehr dazu unter:Banküberfall in Ferlach: Täter vermutlich bewaffnet.

©5 Minuten | Der Tatverdächtige soll hierlang gelaufen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 11:17 Uhr aktualisiert