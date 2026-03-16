Klagenfurt verleiht Auszeichnungen für gelebten Klimaschutz

Um den Klimaschutz fest in der Gesellschaft zu verankern, setzt Klagenfurt auf starke lokale Partnerschaften. Die Stadt arbeitet laufend mit heimischen Betrieben zusammen. Fünf von ihnen erhielten jetzt das „EU-Mission-Label“.

Die Europäische Kommission verlieh Klagenfurt im Jahr 2023 das „EU-Mission-Label“ – eine besondere Anerkennung für engagierten Klimaschutz. Dieses offizielle Zertifikat berechtigt auch dazu, zur Verstärkung der eigenen Klimaschutzziele Partnerschaften mit Institutionen und Unternehmen einzugehen. Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP): „Je mehr Institutionen und Unternehmen wir für den gemeinsamen Klimaschutz gewinnen können, desto eher werden wir auch unser Ziel erreichen.“

Stadt zeichnet fünf Klimaschutzpartner aus

Die Stadt zählt mittlerweile 40 offizielle Klimaschutzpartner. Kürzlich überreichten Vizebürgermeister Patrick Jonke und Wolfgang Hafner, Leiter der Abteilung Klima- und Umweltschutz, fünf dieser Partner das EU-Mission-Label aus Holz – nämlich der Alpen Adria Universität, der BKS Bank, der Caritas Kärnten, der IP Media Marketing GmbH sowie der Raiffeisen Landesbank. „Ziel ist es, noch heuer das Netzwerk der Klimaschutzpartner auf 100 Organisationen zu erweitern“, so Hafner abschließend.