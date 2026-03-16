Raubüberfall in Kärnten: Jetzt sucht die Polizei diesen Mann

Am Montagvormittag überfiel ein bewaffneter Mann eine Bankfiliale in Ferlach. Er befindet sich weiterhin auf der Flucht, nun wird mithilfe von Fotos nach ihm gefahndet.

Am 16. März überfiel ein bisher unbekannter Täter eine Bankfiliale in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land). Mit einer Faustfeuerwaffe betrat er die Bank und forderte eine Angestellte dazu auf, ihm Bargeld zu geben. Der Überfall verlief erfolgreich: Er konnte die Bank mit Bargeld verlassen, die Höhe der Beute steht derzeit noch nicht fest. Zunächst war nicht klar, ob der Täter seine Flucht zu Fuß oder per Fahrrad angetreten hat, nun informiert die Polizei: „Er ist mit einem Fahrrad geflüchtet.“

©LPD Kärnten Der Bankräuber flüchtete nach dem Überfall in Ferlach mit dem Fahrrad.

Alarmfahndung erfolglos

Sofort wurden alle verfügbaren Polizeikräfte mobilisiert und eine großangelegte Alarmfahndung eingeleitet. Gesucht wurde in den Bezirken Völkermarkt, Klagenfurt, Klagenfurt-Land sowie Villach und Villach-Land. Neben mehreren Streifen standen laut Auskunft der Polizei Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe, der Bereitschaftseinheit und des EKO Cobra sowie der Polizeihubschrauber Libelle im Einsatz. „Personen kamen nicht zu Schaden. Die weiteren Erhebungen werden vom Landeskriminalamt Kärnten geführt“, so die Polizei. Da die Alarmfahndung und weitere Fahndungsmaßnahmen bislang erfolglos verliefen, veröffentlichte die Polizei am Montagabend mehrere Fotos des Täters und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wenn du diesen Mann siehst, ruf sofort die Polizei

©LPD Kärnten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 18:31 Uhr aktualisiert