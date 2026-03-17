STARnacht am Wörthersee: Erste Acts für 2026 stehen fest

Am 10. und 11. Juli 2026 steigt die STARNacht am Wörthersee. Nun stehen auch die ersten Acts fest: Schlagergrößen wie Al Bano, Beatrice Egli und Semino Rossi sorgen für Stimmung auf der Bühne.

Das STARnacht-Jahr 2026 beginnt bereits am 29. und 30. Mai in Mörbisch. Sechs Wochen später – nämlich am 10. und 11. Juli – gastiert die STARnacht am Wörthersee in Kärnten. Inzwischen stehen auch die ersten Acts fest, die dort auftreten werden. Freuen können sich die Besucher auf Schlagergrößen, wie Al Bano und Beatrice Egli. Auch Semino Rossi ist mit von der Partie. Tickets sind bereits erhältlich unter www.starnacht.tv sowie bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen.