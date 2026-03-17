Klagenfurter Futsal-Team holt Vizemeistertitel

Erstmals gelang Futsal versli.at Klagenfurt in der 1. ÖFB Futsal Bundesliga der Vizemeistertitel. Im Endspiel musste sich das Team am Sonntag allerdings gegen den AFC Graz geschlagen geben.

Futsal versli.at Klagenfurt sicherte sich in der 1. ÖFB Futsal Bundesliga erstmals den Titel des Vizemeisters. Beim Finalspiel am Sonntag, dem 15. März 2026, war die Ballspielhalle in Viktring bis auf den letzten Platz gefüllt. Trotz starker Spielaktionen musste sich das Team allerdings mit 2:5 gegen Graz geschlagen geben.

Starke Saison

Auch wenn der Meistertitel knapp verpasst wurde, kann das Team auf eine starke Saison zurückblicken. „Diese Mannschaft hat über die gesamte Saison hinweg mit Leidenschaft, Teamgeist und beeindruckender Konstanz gezeigt, was im Sport möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Ihr habt Klagenfurt würdig vertreten und uns mit euren Leistungen begeistert“, gratulierte Stadträtin Constance Mochar (SPÖ).