Nach viralem Hit: Klagenfurter meldet sich mit neuem Song zurück

Mit seinem Klagenfurt-Song ging Philipp Doboczky vor zehn Jahren viral. Das Video zählt inzwischen mehr als 1,7 Millionen Aufrufe auf YouTube. Vor drei Wochen meldete sich der 25-Jährige nun mit einem neuen Song zurück.

„Ka Liebe“ heißt der neue Hit des Klagenfurters Philipp Doboczky. Der 25-Jährige ist kein Unbekannter. Schon als Kind entdeckte er seine Leidenschaft für die Musik, veröffentlicht seit 2020 konstant neue Lieder. 2016 ging er mit seinem „Klagenfurt-Song“ sogar viral. „Ich bin sehr stark inspiriert von dem, was aus den USA so kommt. […] Meinen Stil würde ich als eine Mischung aus Chanson und Hip Hop beschreiben“, erzählt Doboczky gegenüber 5 Minuten. Immer mit von der Partie: Seine Muttersprache. „Also Kärntner Dialekt.“ Diesen nutzt er auch in seinem neuesten Werk.

Trennung und Selbstfindung

„Der Song handelt von einer zerbrochenen Liebesbeziehung“, betont Doboczky. „Er ist entstanden, nachdem ich im Februar vom portugiesischen Jakobsweg zurück gekommen bin.“ Der Musiker möchte damit bewusst machen, wie bedeutend Selbstreflexion ist: „Die Menschen sollen daran erinnert werden, wie wichtig es ist, sich mit sich selbst auseinander zu setzen […].“ Zu hören gibt es „Ka Liebe“ unter anderem auf Doboczkys Social-Media-Kanälen.