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Arbeiter nach Unfall mit Hubwagen schwer verletzt
In einem Klagenfurter Unternehmen wurde am Dienstagmorgen ein 46-jähriger Arbeiter schwer verletzt. Ein Hubwagen rollte über seinen Fuß.
Die Rettungskräfte wurden am Dienstagmorgen zu einem Betrieb in Klagenfurt alarmiert. Dort kam es beim Hinunterschieben eines Hubwagens von einer Rampe zu einem Unfall. Das Gerät rollte über den Fuß eines 46-jährigen Ukrainers. „Der Mann erlitt dabei eine schwere Verletzung“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Villacher Straße. Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.
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