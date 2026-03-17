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Ein Bild auf 5min.at zeigt das UKH Klagenfurt.
Die Rettungskräfte rückten zu einem Betrieb in Klagenfurt aus.
Klagenfurt
17/03/2026
Rettung rückte aus

Arbeiter nach Unfall mit Hubwagen schwer verletzt

In einem Klagenfurter Unternehmen wurde am Dienstagmorgen ein 46-jähriger Arbeiter schwer verletzt. Ein Hubwagen rollte über seinen Fuß.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)

Die Rettungskräfte wurden am Dienstagmorgen zu einem Betrieb in Klagenfurt alarmiert. Dort kam es beim Hinunterschieben eines Hubwagens von einer Rampe zu einem Unfall. Das Gerät rollte über den Fuß eines 46-jährigen Ukrainers. „Der Mann erlitt dabei eine schwere Verletzung“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Villacher Straße. Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.

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