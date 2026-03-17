Arbeiter nach Unfall mit Hubwagen schwer verletzt

Die Rettungskräfte wurden am Dienstagmorgen zu einem Betrieb in Klagenfurt alarmiert. Dort kam es beim Hinunterschieben eines Hubwagens von einer Rampe zu einem Unfall. Das Gerät rollte über den Fuß eines 46-jährigen Ukrainers. „Der Mann erlitt dabei eine schwere Verletzung“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Villacher Straße. Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.