Klagenfurter Innenstadt wird zur Bühne für neues Event-Format

Von 19. März bis 2. April 2026 läuft in der Klagenfurter Innenstadt das neue Format „KLAMOUR“. Dabei bieten 35 Innenstadtbetriebe Workshops und Events – von Dinner-Nights über private Shoppingabende bis zu Stylingdays.

Von 19. März bis 2. April 2026 verwandelt sich die Klagenfurter Innenstadt in eine Bühne für „KLAMOUR“ – ein neues Format des Klagenfurt Marketing. Über 50 Events und Workshops laden zum Mitmachen ein. Im Mittelpunkt stehen die Themen Mode, Beauty und Lifestyle.

Mitmachen und Ausprobieren

Mit dabei sind rund 35 Innenstadtbetriebe. Unterstütz wird das neue Format stammt auch von der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Klagenfurt. Besonderes Plus: Fast alle Programmpunkte sind kostenlos, nur bei wenigen Workshops fallen kleine Materialkosten an. Interessierte können sich online anmelden.