Gerüchte um Schaunig-Kanduth als Spitzenkandidatin – das sagt die SPÖ

Wird sie das neue Gesicht für Klagenfurt? Während die FSP der Klagenfurter SPÖ „interne Grabenkämpfe“ vorwirft, brodelt die Gerüchteküche um Gabriele Schaunig-Kanduth als mögliche Spitzenkandidatin. Wir haben nachgefragt.

Die politische Gerüchteküche in der Landeshauptstadt brodelt. Während FSP-Klubobmann Michael Gussnig der Klagenfurter SPÖ „interne Grabenkämpfe“ und eine Blockade beim Budget vorwirft, verdichten sich Spekulationen um eine mögliche Spitzenkandidatur von Gabriele Schaunig-Kanduth. Auf Anfrage von 5 Minuten nimmt die Klagenfurter SPÖ nun Stellung.

FSP: „Grabenkämpfe statt Budgetarbeit“

Kritik kommt aktuell von der Freien Sozialen Bürgerpartei (FSP). Hintergrund sind jüngste Aussagen von Finanzreferentin Constance Mochar, die in einem Interview erklärte, dass die endgültige Spitzenkandidatur für die kommende Wahl erst in den nächsten Wochen intern entschieden werde, so in einer Aussendung am Montag (16. März 2026). Damit distanziere sie sich von ihrem eigenen Vorsitzenden Ronald Rabitsch, heißt es weiter. Laut Klubobmann Michael Gussnig gebe es Indizien, dass die Landespartei rund um Daniel Fellner lieber Gabriele Schaunig-Kanduth anstelle von Rabitsch ins Rennen schicken möchte. „Die Klagenfurter SPÖ sollte endlich ihre parteiinternen Auseinandersetzungen beenden und mit echter Sacharbeit für die Stadt beginnen“, fordert Gussnig in der Aussendung.

SPÖ Klagenfurt: „Äußern uns nicht zu Spekulationen“

Auf Anfrage von 5 Minuten heißt es seitens der SPÖ Klagenfurt: „Zu Personalspekulationen äußern wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht“, so Bezirksgeschäftsführer Sinan Tepe. Man konzentriere sich voll auf die Arbeit für die Stadt, wie etwa die Schaffung von leistbarem Wohnraum durch einen eigenen Bauträger. Dass Schaunig-Kanduth bei einer kürzlichen Team-Präsentation fehlte, habe rein organisatorische Gründe gehabt: Dort seien lediglich Personen vorgestellt worden, die neu im Team sind oder neue Aufgaben übernommen haben. Auch andere Regierungsmitglieder wie Beate Prettner und Peter Reichmann waren bei diesem Termin nicht anwesend.

Entscheidung fällt im Sommer

Wer die SPÖ tatsächlich in die kommende Wahl führt, bleibt vorerst offen. „Die Entscheidung über Kandidaturen wird, wie üblich, in den zuständigen Parteigremien getroffen“, so Tepe gegenüber 5 Minuten weiter. Ein konkreter Fahrplan steht bereits: Die Frage der Spitzenkandidatur soll im Rahmen einer Klausur im Frühsommer beraten werden.