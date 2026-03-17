Wechsel: Ferlach hat neuen Bürgermeister

Schon im Jänner kündigte Ingo Appé an, als Bürgermeister der Stadtgemeinde Ferlach zurückzutreten. Nun gibt es einen neuen Bürgermeister.

Wie bereits berichtet, legte Ingo Appé mit März 2026 seine Funktion als Bürgermeister der Stadtgemeinde Ferlach, sowie als Stadtparteivorsitzender der SPÖ Ferlach zurück. Ein Nachfolger wurde zu diesem Zeitpunkt bereits vorgeschlagen. Heute wurde Christian Gamsler mit eindeutiger Mehrheit gewählt, heißt es in einer Presseaussendung des SPÖ Kärnten.

Christian Gamsler ist neuer Bürgermeister

„In der heutigen Gemeinderatssitzung wurde Gamsler mit eindeutiger Mehrheit gewählt und tritt damit die Nachfolge von Langzeitbürgermeister Ingo Appé an, der Ferlach über mehr als zwei Jahrzehnte geprägt hat“, wird mitgeteilt. Der Landesparteivorsitzende der SPÖ Kärnten, Landesrat Daniel Fellner, der bei der Gemeinderatssitzung als Ehrengast anwesend war, betont: „Mit Christian Gamsler übernimmt ein erfahrener Kommunalpolitiker das Bürgermeisteramt, der Ferlach seit Jahrzehnten kennt und mitgestaltet. Dieser Wechsel steht für Kontinuität und gleichzeitig für einen wichtigen Generationenwechsel.“ Bürgermeister Gamsler betont: „Es ist für mich eine große Ehre, diese Verantwortung übernehmen zu dürfen. Ich sehe dieses Amt nicht als persönliche Auszeichnung, sondern als Auftrag, gemeinsam mit den Menschen in Ferlach die Zukunft zu gestalten:“

Über 30 Jahre Erfahrung in der Gemeindepolitik

Christian Gamsler bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Gemeindepolitik mit. Seit 1991 ist er im Gemeinderat aktiv und hat als Vizebürgermeister sowie in zentralen Infrastrukturressorts entscheidend an der positiven Entwicklung Ferlachs mitgewirkt. Fellner hebt besonders seine Qualitäten hervor: „Christian Gamsler steht für eine Politik, die nahe bei den Menschen ist. Er hört zu, arbeitet lösungsorientiert und bringt die notwendige Erfahrung mit, um Ferlach erfolgreich in die Zukunft zu führen.“

Besonderer Dank an Ingo Appé

Weiters heißt es vonseiten der SPÖ, dass ein besonderer Dank Altbürgermeister Ingo Appé gilt, der die Stadtgemeinde über 24 Jahre hinweg erfolgreich geführt hat. Unter seiner Verantwortung seien zahlreiche Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Wirtschaft, Soziales und Sport umgesetzt worden. „Ingo Appé hat Ferlach nachhaltig geprägt. Sein Einsatz für die Gemeinde verdient höchsten Respekt und große Anerkennung“, so Fellner.

Personelle Neuaufstellung

Mit dem Bürgermeisterwechsel geht auch eine personelle Neuaufstellung im Stadtsenat einher. Thomas Laussegger übernimmt künftig die Funktion des 1. Vizebürgermeisters, Josef Schummi wird 2. Vizebürgermeister. Neu im Stadtrat sind Edith Obiltschnig und Fabian Grabner. „Dieses Team vereint Erfahrung und neue Impulse. Damit ist Ferlach bestens für die kommenden Herausforderungen aufgestellt“, betont Fellner.

©Stadtgemeinde Ferlach Am Foto: Ingo Appé und Christian Gamsler

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 20:36 Uhr aktualisiert