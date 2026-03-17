„Rotjacken“ mussten Niederlage in Fehervar einstecken

Heute gastieren die "Rotjacken" in Fehervar zu ihrem zweiten Spiel in der Best-of-Seven-Serie.

Der EC KAC hatte keinen einfachen Start, nachdem Jordan Murray beim eigentlich ersten Spiel einen Zusammenbruch erlitt und daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nun ist er bereits auf dem Weg der Besserung und die Klagenfurter durften auch gleich einen Heimerfolg feiern. Heute sind sie in Fehervar zu Gast.

Führungstreffer für den KAC

Gleich in der vierten Spielminute durften die Klagenfurter jubeln. Wittnig hat den ersten Treffer erzielt. Dann kam es zu einer Situation für Fehervar, ein mögliches Tor wurde geprüft, doch die Schiedsrichter entschieden, dass es kein Tor war. Es folgten Strafen auf beiden Seiten. Und dann geht es auch schon in die erste Pause.

Klagenfurter kassieren Tore

Beide Teams wollen den Sieg. Und dann kann Fehervar den Ausgleichstreffer zum 1:1 in Minute 24 erzielen. Es folgt eine Strafe für Finn van Ee und Fehervar schafft im Powerplay gleich das nächste Tor. Bitter für die Klagenfurter. Es folgen wieder Strafen auf beiden Seiten. Mit einem Spielstand von 2:1 geht es in die letzte Pause.

Serie ausgeglichen

Gleich zu Beginn des Schlussdrittels geht es heiß her und die Hausherren machen es den Gästen schwer. Die „Rotjacken“ drängen auf einen Ausgleich, doch das sollte heute wohl nicht so sein. Sie müssen sich heute auswärts geschlagen geben, Fehervar gewinnt mit 2:1. Somit ist die Serie ausgeglichen mit 1:1.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 21:55 Uhr aktualisiert