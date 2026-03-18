Dreharbeiten: Hier kommt es in Klagenfurt zu einer Sperre

Besucher der Ostbucht müssen sich diese Woche auf Einschränkungen einstellen: Wegen Dreharbeiten wird die Promenade beim Strandbad vorübergehend gesperrt, auch Buslinien sind betroffen.

Wie in einer Aussendung der Stadt Klagenfurt mitgeteilt wird, finden aktuell Filmaufnahmen im Bereich des Strandbad Klagenfurt statt. Deshalb ist die Promenade, die durch das Strandbad führt, ab Mittwoch, 18. März, nicht begehbar. Die Sperre ist vorerst bis spätestens 25. März angesetzt. Da die Dreharbeiten stark vom Wetter abhängen, kann sich die Dauer jedoch verkürzen – eine frühere Öffnung ist möglich.

Buslinien werden umgeleitet

Auch der öffentliche Verkehr ist betroffen: Am Mittwoch 18. März von 8 bis 15.30 Uhr kommt es bei den Linien C, 4 und 20 der Klagenfurt Mobil GmbH zu Änderungen. Die Busse fahren in diesem Zeitraum nur bis zum Kreisverkehr Metnitzstrand, wo sie wenden. Die Rückfahrt stadteinwärts erfolgt ab der Haltestelle Schiffsanlegestelle – zu den gewohnten Zeiten der Strandbad-Haltestelle.

©Stadt Klagenfurt

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 09:37 Uhr aktualisiert