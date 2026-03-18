Kurios: Kärntner sollen jetzt Zecken mit der Post verschicken

Ein ungewöhnlicher Postkasten steht in der Liberogasse 6 in Klagenfurt. Dort sollen nämlich Zecken eingeworfen werden – Teil eines österreichweiten Forschungsprojekts, an dem auch das Landesmuseum für Kärnten beteiligt ist.

„Die Zecken-Abgabe-Box befindet sich in der Einfahrt zum Sammlungs- und Wissenschaftszentrum und ist jederzeit zugänglich“, erklärt Laura Waldner, Leiterin der Abteilung Zoologie im kärnten.museum, im Gespräch mit 5 Minuten. Das Projekt hat bereits im Jahr 2024 begonnen. Es handelt sich um ein nationales Zeckenmonitoring der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), an dem sich auch das Landesmuseum seit letztem Jahr aktiver beteiligt.

Zecken für Forschung gesucht

„Durch das Projekt werden kontinuierlich Daten gesammelt – dadurch können Hotspots für bestimmte Erreger aufgedeckt werden, neue oder wenig bekannte Pathogene identifiziert sowie die Verbreitung heimischer Zecken als auch die Ausbreitung invasiver Arten überwacht werden“, führt Waldner aus. Das Sammeln der Zecken erfolgt vorwiegend über die Bevölkerung. Konkret können die Tierchen an ausgewiesenen Standorte, wie jenem in Klagenfurt, abgegeben werden. Von dort werden sie dann an die AGES weitergeleitet und von Experten ausgewertet.

So funktioniert die Zecken-Abgabe-Box

„Für die Abgabe sollte die Zecke möglichst unbeschädigt – also nicht zerquetscht – gesichert werden“, so die Fachfrau. „Am besten auf einem weißen Blatt Papier mit Klebestreifen fixieren bzw. so verpacken, dass sie nicht verloren gehen kann.“ Zum Beispiel in ein kleines Gläschen oder eine Plastikschachtel. Zudem sollte das Datum des Fundes sowie der Fundort bekannt gegeben werden. „Je genauer, desto besser“, betont Waldner. Wichtig zu wissen wäre auch, ob die Zecke aus einem Wirt entfernt wurde und wenn ja, von welchem. Das Kuvert kann dann in den „Zecken-Postkasten“ in Klagenfurt oder auch direkt an die AGES versendet werden (AGES GmbH, Abteilung für Vector-borne diseases – Zecken, Währinger Straße 25A, 1090 Wien).

Zecken-Saison in den Startlöchern

„Je genauer bekannt ist, welche Zeckenarten wo vorkommen und welche Erreger sie tragen, desto besser lassen sich Präventionsmaßnahmen und Aufklärungsarbeiten gestalten“, erläutert die Expertin den Nutzen des Projektes. In Kärnten hat die Saison zwar erst begonnen, erste Meldungen von Zeckensichtungen seien aber bereits eingelangt. „Sie werden aktiv, sobald die Temperaturen etwa über 10 Grad steigen und dort mehrere Tage bleiben“, weiß Waldner. „Es gibt aber auch Arten, wie Dermacentor-Zecken oder den Gemeine Holzbock, welche kühlere Bedingungen tolerieren.“ Letzterer ist übrigens jene Zeckenart, welche in Kärnten am häufigsten vorkommt.