Amira Aly verabschiedet sich in Podcast-Pause

Nach knapp einem Jahr beenden Moderatorin Amira Aly und Kolumnistin Paula Lambert ihren Podcast „Iced Macho Latte“. Das gaben die beiden am Dienstag bekannt. Aly will sich nun eine längere Auszeit nehmen.

Mit „Over and Out“ erschien am Dienstag die 52. und letzte Folge von „Iced Macho Latte“. Darin verabschiedeten sich Moderatorin Amira Aly und Kolumnistin Paula Lambert von dem Format, welches sie ein Jahr lang regelmäßig mit den Höhen und Tiefen ihres Lebens gefüllt haben.

Aly und Lambert ziehen Schlussstrich

„Wir haben einen Jahresvertrag gehabt, den haben wir hiermit erfüllt. Da diese Remote-Geschichte einfach nicht so richtig funzt, werden wir jetzt auch nicht weitermachen“, lässt Aly die Bombe in den letzten Minuten platzen. Lambert ergänzt: „Genau, wir beide haben uns entschieden, dass das bei dem Jahr einfach bleiben soll und wir uns beide sehr, sehr wohl damit fühlen, wenn wir daran denken, dass es jetzt dann auch vorbei ist.“ Den Ausschlag dürfte letztendlich die Podcast-Pause über Weihnachten und Silvester gegeben. „Das hat so gut getan“, sind sich die beiden einig. Zum Abschluss bedanken sie sich bei ihren Fans, welche den Podcast regelmäßig verfolgt haben.

Aly wird vorerst keinen Podcast mehr produzieren

Während es für Lambert mit dem Podcast „Paula Lieben Lernen“ nahtlos weitergeht, will Aly nach sechs Jahren erstmal eine Pause einlegen. „Ich möchte mich mitteilen und hab auch Spaß daran, was von mir zu erzählen, aber irgendwann genießt man es auch mal, Dinge für sich zu behalten. Auf das freue ich mich wirklich“, begründet sie abschließend ihre Entscheidung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 12:24 Uhr aktualisiert