Ist das „Lieblingsreptil“ der Österreicher plötzlich out?

Kein Aprilscherz: Groß gefeiert wird am 1. April 2026 das 50 Jahr Jubiläum vom Reptilienzoo Happ in Klagenfurt. 1976 vom Gründer Friedrich Happ eröffnet, wurde der Privatzoo alljährlich erweitert und ausgebaut und ist heute der größte und bekannteste Reptilienzoo Österreichs. Grund genug, mit Helga Happ über das Lieblingsreptil der Österreicher, die Schildkröte, zu plaudern. Oder ist sie es gar nicht mehr?

Trendwende zu beobachten

Im Reptilienzoo Happ in Klagenfurt werden alljährlich Reptilien in großer Zahl abgegeben: Beschlagnahmte Reptilien, ausgesetzte Tiere die von Spaziergängern gefunden werden und solche, die von den Besitzern nicht mehr gehalten werden können oder wollen. Happ: „Landschildkröten wurden in der Vergangenheit kaum von ihren Besitzern im Reptilienzoo abgegeben, da sie teuer im Erwerb waren und daher von Liebhabern gekauft und gehalten wurden“. Jetzt ist eine interessante Trendwende zu beobachten. Happ: „2020 mit Beginn der Corona Gefahr wurde der Reptilienzoo plötzlich mit Landschildkröten überschwemmt. Für 88 Individuen hieß es, weg von daheim und ab in den Zoo. Grund war meist die Sorge, im Krankheits- bzw. Todesfall niemanden für die Versorgung der Tiere zu haben.“ In den Folgejahren waren es dann alljährlich zwischen 40 und 50 Landschildkröten, die in den Zoo gebracht wurden.

Schildkröten finden neues Zuhause

Dass das vorhandene Areal in Klagenfurt zu klein wurde, ist verständlich. Nun leben die Tiere auf einem Privatgrund, auf einer idyllischen Waldwiese mit südlicher Ausrichtung am Stadtrand von Klagenfurt. Happ: „Wünschenswert wäre eine Rückführung der unter Artenschutz stehenden Tiere in ihre Herkunftsländer in Südosteuropa, aber leider sind die meisten von ihnen mit einem Herpes-Virus infiziert und würden die dort lebenden Populationen gefährden.“ So bleibt Familie Happ die Obsorge der liebenswerten Kriechtiere überlassen und da die Lebenserwartung einer Landschildkröte an die 70 Jahre beträgt, dürften sich auch die Nachkommen der Zoobesitzer noch einige Zeit daran erfreuen.