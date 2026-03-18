Vier Jahre Haft „für den besten Papa der Welt“

Wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung seiner minderjährigen Tochter erhielt ein 40-Jähriger am Landesgericht Klagenfurt vier Jahre Haft – das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein 40-Jähriger Mann musste sich am Mittwoch vor einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Wie aus dem Verhandlungsspiegel hervorgeht, soll er seine Tochter sexuell missbraucht haben. Zudem musste er sich auch wegen der Verbrechen der geschlechtlichen Nötigung, wegen des Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses sowie Vergewaltigung verantworten.

Bester Papa der Welt?

Medienberichten zufolge kam das Mädchen im Kindesalter aus der Dominikanischen Republik nach Österreich, um bei ihrem Vater zu leben. Sie sei in allen Lebensbereichen auf ihn angewiesen gewesen, erklärte Staatsanwältin Barbara Baum, die meinte: „Sie hat sich mit den Übergriffen arrangiert.“ Verteidiger Hans Gradischnig widersprach dieser Darstellung und betonte, die Tochter habe ihrem Vater sogar mit einer „Für den besten Papa der Welt“-Tasse beschenkt. Das Urteil über vier Jahre Haft ist derzeit noch nicht rechtskräftig. Der Mann hat eine Nichtigkeitsbeschwerde sowie Berufung eingebracht.