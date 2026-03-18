„Unser Spiel durchziehen“: EC KAC empfängt Fehervar zum nächsten Duell

In der Playoff-Serie zwischen dem EC KAC und Fehervar AV19 steht es nun 1:1. Das dritte Duell steigt am morgigen Donnerstag, dem 19. März 2026, wieder in Klagenfurt. Spielbeginn in der Heidi Horten-Arena ist um 19.15 Uhr.

1:1-Ausgleich nach Auswärtsspiel

Der EC-KAC musste am Dienstagabend im Auswärtsspiel in Ungarn den 1:1-Ausgleich in der „Best-of-Seven“-Serie akzeptieren, wobei mangelnde Effizienz in der Offensive die Hauptursache für die 1:2-Niederlage darstellte, heißt es in einer Aussendung. Die Klagenfurter verbrachten deutlich mehr Zeit mit Puckbesitz im Angriffsdrittel als Fehérvár AV19, kreierten aber (mit neun) nur gleich viele Torschüsse aus dem Slot wie der Gegner. So gelang den Rotjacken bei „3,40 Expected Goals“ nur ein einziger Treffer, größer war diese Differenz beim EC-KAC in keinem der vorangegangenen 49 Saisonspiele in der Liga.

Gute Chancen

Grundsätzlich betritt der Rekordmeister aktuell kein unbekanntes Terrain: In jeder der vergangenen fünf Saisonen stand es in den Viertelfinalserien mit rot-weißer Beteiligung nach zwei Begegnungen unentschieden, in historisch 29 „Best-of-Seven“-Serien mit einer 1:0-Führung kassierte man in fast der Hälfte der Fälle (14) eine Niederlage in Spiel zwei. Der nunmehrige Zwischenstand ergab sich in Konfrontationen, die über sieben Partien angesetzt waren, für Rot-Weiß bislang 27 Mal, 16 davon endeten für die Kärntner positiv. Bestritt der EC-KAC beim Serienstand von 1:1 die dritte Begegnung zu Hause, hat er dieses Spiel seit der Finalserie 2011 gegen Salzburg sieben Mal hintereinander auch stets gewonnen.

Personalsituation der „Rotjacken“

Dem EC-KAC fehlen am Donnerstag definitiv Jordan Murray, Thomas Hundertpfund und Luka Gomboc. Die Stürmer Mathias From (Erkrankung) und Mario Kempe (Oberkörperverletzung), die seit Ende Februar bzw. Anfang März ausgefallen waren, sind am Montag in das leichte Eistraining zurückgekehrt, ob sie im dritten Viertelfinalspiel wieder mit von der Partie sein können, entscheidet sich nach dem Morning Skate am Spieltag. Gleiches gilt für Verteidiger Clemens Unterweger, der am Dienstag in Székesfehérvár aufgrund einer Erkrankung kurzfristig passen musste.

„Haben uns am Dienstag zu viel auf die Emotionen eingelassen“

Stürmer Marcel Witting teilt im Pre-Game-Kommentar mit Blick auf das morgige Spiel mit: „Wir haben uns am Dienstag zu viel auf die Emotionen eingelassen, der Fokus war teilweise zu wenig auf das Spiel und zu sehr auf den Gegner und die Schiedsrichter gerichtet. Das soll eigentlich nicht so sein und ist sonst auch nicht unsere Art. Für Donnerstag gilt es also, das völlig auszublenden, die Gegner können machen, was sie wollen, wir müssen uns darauf konzentrieren, unser Spiel durchzuziehen. Wenn das gelingt, wird das Resultat ganz anders aussehen.