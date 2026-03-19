Erfolg trotz Parkinson: Kärntnerin räumt in Portugal ab

Die Ebenthalerin Agnes Jan erhielt 2019 ihre Parkinson-Diagnose. Daraufhin suchte die pensionierte Lehrerin nach Wegen, um mit der Krankheit umzugehen – und fand diese im Sport. Besonders Tischtennis erwies sich als wirksame Hilfe gegen ihre Symptome. Mit viel Ehrgeiz brachte sie es bis zur Parkinson-Tischtennis-Weltmeisterin. Jetzt kann sie sich über ihren nächsten großen Erfolg freuen.

Drei Medaillen für Agnes Jan

Bei den TT Parkinson Portugal Open in der portugiesischen Küstenstadt Porto zeigte die Ebenthalerin am 14. und 15. März 2026 erneut starke Leistungen. Gemeinsam mit ihrer spanischen Partnerin Elvira Garcia holte sie Gold im Damen-Doppel. Im Einzel-Bewerb erreichte sie den zweiten Platz. Außerdem sicherte sie sich mit Christian Sommerhuber aus Oberösterreich Bronze im Mixed-Bewerb.