Gelebtes Miteinander: Schüler treffen wieder Menschen mit Behinderung

Gemeinsamer Unterricht macht Freu(n)de: Die Veranstaltung "INCLUSIA" bringt von 24. bis 26. März 2026 wieder 520 Schüler und 200 Menschen mit Behinderung in Klagenfurt zusammen.

In Klagenfurt steht auch heuer wieder das Begegnungsfest INCLUSIA auf dem Programm. Die Veranstaltung, welche heuer zum 22. Mal über die Bühne geht, fördert Begegnungen zwischen Schülern und Menschen mit Behinderung. Konkret bietet das Event ihnen drei Tage lang die Möglichkeit, sich im kleinen und überschaubaren Rahmen kennenzulernen und Zeit miteinander zu verbringen.