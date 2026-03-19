Der Ostermarkt am Neuen Platz in Klagenfurt ist Donnerstagvormittag offiziell eröffnet worden. Bis 4. April bieten dort 33 Standler Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten an. Zudem gibt es ein vielfältiges Programm.

Mit einer Tanzaufführung der Ganztagesschule VS 1 und musikalischer Unterhaltung von Holger Treven wurde der Klagenfurter Ostermarkt am Donnerstagvormittag feierlich eröffnet. Bis 4. April 2026 wird dort nun täglich von 9 bis 19 Uhr ein buntes Osterprogramm für Groß und Klein geboten. „Ich lade Sie alle herzlich ein, unseren bunten und wundervollen Markt zu besuchen“, so Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und Stadtrat Julian Geier (ÖVP) ergänzt: „Die Belebung der Klagenfurter Innenstadt ist mir wichtig und gerade Veranstaltungen wie diese sind dabei bedeutend für die Stadt sowie die regionale Wirtschaft.“

©5 Minuten | Am Donnerstagvormittag wurde der Ostermarkt in Klagenfurt feierlich eröffnet.

Ostermarkt bietet volles Programm

Der Ostermarktes wird – wie berichtet – kostenneutral durchgeführt und mithilfe von Standmieten und Sponsoren ermöglicht. Zu den Fixpunkten zählen auch heuer das Palmbuschbinden, der Palmeselumzug sowie die Speisesegnung. Zudem warten zwei Schausteller mit Karussell, Zug und Bungeetrampolin auf die kleinen Gäste. Vor Ort ist außerdem wieder der Verein „Wandelstern“ mit einem Strauch zur Erinnerung an zu früh verstorbene Kinder.