After-Work-Markt vor dem Aus? Klagenfurts Vize kämpft um Fortbestand

Der beliebte After-Work-Markt am Benediktinermarkt in Klagenfurt steht weiterhin vor einer unsicheren Zukunft. Grund sind finanzielle Lücken nachdem der Hauptsponsor abgesprungen ist. Bisherige Zuschüsse fehlen, die Hauptkosten von rund 60.000 Euro trägt zu einem großen Teil die Gastronomie selbst. Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) hat gestern im Gemeinderat einen Antrag ein, um den Fortbestand der Reihe zu sichern. „Mit einer Sachsubvention in der Höhe von 10.000 Euro, welche in erster Linie für Sicherheitsvorkehrungen (Terrorsperren etc.) benötigt werden, sollte die Stadtpolitik klar hinter dem After-Work-Markt stehen“, so Jonke.

„Unverständlich und enttäuschend“

Die Veranstaltung gilt weiterhin als feste Größe im Stadtleben. „Den Löwenanteil von 50.000 Euro tragen die Wirte aus eigener Tasche. Dies ist der Beweis dafür, wie sehr ihnen diese Veranstaltung am Herzen liegt und wie wichtig sie für das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt ist“, ergänzt Jonke. Trotz dieses Engagements wurde der Antrag im Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt: „Das ist für mich unverständlich und enttäuschend, denn der After-Work-Markt hat sich längst zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender entwickelt und sorgt für Lebensfreude und Belebung in unserer Innenstadt“, kritisiert der Vizebürgermeister. Jonke weist darauf hin, dass auch private Unternehmen als Sponsoren angesprochen wurden, allerdings ohne Erfolg. „Leider gab es heuer trotz aller Bemühungen kein positives Ergebnis.“

„Volle Unterstützung“

Abschließend stellt er klar: „Wir werden nicht nachlassen und uns weiterhin mit Nachdruck für den Erhalt der Veranstaltung einsetzen. Der After-Work-Markt ist ein wichtiger Impulsgeber für das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt und verdient unsere volle Unterstützung!“