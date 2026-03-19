Bau des Klagenfurter Hallenbads schreitet voran: „Alles nach Plan“

„Ein weiterer zentraler Meilenstein wird gerade erfolgreich umgesetzt: Die Arbeiten zur Bodenverbesserung mittels Rüttelstopf-Verfahren befinden sich auf der Zielgeraden“, teilen die Stadtwerke in einer Aussendung mit.

„Arbeiten verlaufen exakt nach zeitlichem Plan“

Der Schwerpunkt der Bauarbeiten lag seit Jahresbeginn auf der Stabilisierung des Untergrunds, wird weiters mitgeteilt. „An mehr als 1.700 Punkten wurde der Boden bis in eine Tiefe von elf Metern verdichtet, um optimale Voraussetzungen für die nächsten Bauphasen zu schaffen. Die Arbeiten verlaufen exakt nach zeitlichem Plan. Der Abschluss dieses Bauabschnitts ist planmäßig bis Ende März vorgesehen“, informieren die Stadtwerke. Zudem werde seit Mitte Feber eine Umschließung der Baugrube – ein sogenanntes „Schmalwandbecken“ – errichtet. Innerhalb des Beckens soll zukünftig das Grundwasser abgesenkt und die Baugrube errichtet werden.

Entwicklung seit dem Spatenstich im Oktober

„Seit dem Spatenstich im Oktober 2025 hat sich auf der Baustelle bereits viel getan. Umfangreiche vorbereitende Maßnahmen – darunter die sorgfältige Kampfmittelerkundung – wurden erfolgreich durchgeführt und bilden die Grundlage für die nun laufenden Bauarbeiten“, wird mit Blick auf die bisherige Entwicklung mitgeteilt. Zeitgleich seien wichtige Maßnahme im Bereich Hochwasserschutz realisiert worden. Auf dem benachbarten Grundstück wurde eine Ersatzretentionsfläche mit rund 20.000 Quadratmetern errichtet. Diese soll künftig als Wasserauffangbereich bei starken Regenfällen dienen und „erfüllt sämtliche behördlichen Vorgaben.“

So soll das Alpen-Adria Familien- und Sportbad von außen aussehen. ©STW | Wie es vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt heißt, schreitet der Bau des neuen Alpen-Adria Familien- und Sportbads am Südring planmäßig voran. ©STW | Der Schwerpunkt der Bauarbeiten lag seit Jahresbeginn auf der Stabilisierung des Untergrunds, wird weiters mitgeteilt.

Aktueller Stand und Kosten

Die Stadtwerke informieren außerdem über den derzeitigen Projektstand und die Kosten: „Die Baukosten liegen nach derzeitigem Stand innerhalb des Budgets von 72 Millionen Euro. Auch der Zeitplan bleibt stabil – die Eröffnung des neuen Hallenbads ist für 2028 vorgesehen.“ Der Neubau des Alpen-Adria Familien- und Sportbads stelle ein starkes Zeichen für die Zukunft Klagenfurtrs dar, heißt es weiters und abschließend wird betont: „Das moderne Bad wird ein attraktives Angebot für Familien, den Freizeitbereich sowie für den Spitzen- und Breitensport schaffen und stellt eine nachhaltige Investition in die Lebensqualität der gesamten Region dar.“