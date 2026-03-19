8:3 – „Rotjacken“ schießen Ungarn haushoch aus der Halle

Derzeit steht es in der Best-of-Seven-Serie zwischen dem EC-KAC und Fehervar AV19 1:1. Heute fand das dritte Duell in Klagenfurt statt.

Das letzte Mal mussten die Klagenfurter Cracks in Ungarn eine Niederlage einstecken und damit den aktuellen Serienausgleich. Mathias From und Mario Kempe, zuletzt noch verletzt, kehrten heute wieder zurück auf das Eis.

Spannung im ersten Drittel

Das Spiel startete sogleich mit Jubelschreien in der Heidi Horten-Arena. Nach 19 Sekunden stellte Jan Mursak auf 1:0. Doch die Ungarn legen direkt zwei Minuten später nach und erzielen den Ausgleich. Knall auf Fall geht es weiter. Dieses Mal trifft Simeon Schwinger für den EC-KAC in Spielminute sechs. Und wieder schafft Fehervar den Ausgleich auf 2:2. Die Klagenfurter zeigen sich offensiv stark, denn schon wieder gibt es den Führungstreffer. Der Torschütze: Jensen Aabo. Man glaubt es kaum, aber das gleiche Spiel wiederholt sich zum dritten Mal: noch kurz vor der ersten Pause gleichen die Ungarn erneut aus. Mit einem Spielstand von 3:3 geht es in die Kabine.

Schlag auf Schlag

Energisch geht es direkt weiter. In Minute 21 zieht Thimo Nickl ab und schießt die „Rotjacken“ in Führung. Doch dieses Mal läuft es anders. Mathias From schafft es in Minute 23 die Führung weiter auszubauen (5:3). Nun scheinen die Klagenfurter noch mehr Fahrt aufgenommen zu haben, denn Petersen kann auf 6:3 erhöhen. Die Klagenfurter kassieren eine Strafe und überstehen das Powerplay der Gäste. Nun sind die „Rotjacken“ wohl nicht mehr zu stoppen, Obersteiner trifft zum 7:3 (36. Minute). Die Ungarn nehmen einen Torhüterwechsel vor und sogleich geht es in die letzte Pause.

Klagenfurter dominieren mit 8:3

Gleich einige Minuten nach Spielbeginn wird es immer hitziger und es flogen auch ein paar Fäuste. Ungarn-Crack Roland Kiss bekommt fünf Minuten für den Faustkampf. David Maier muss für zwei Minuten in die Kühlbox. Mario Kempe und Simeon Schwinger bekommen ebenfalls zwei Minuten wegen übertriebener Härte. Ein weiterer Ungarn-Spieler fasst auch noch eine Strafe aus. In weiterer Folge gibt es in Minute 54 noch zwei Strafen für die Ungarn, womit die Kärntner in der Überzahl sind. Ein Fehervar-Verteidiger muss unterdessen genäht werden, er bekam einen Schlagschuss ins Gesicht abgefälscht. Dann gelingt den Klagenfurtern der achte Streich. Der Torschütze: Petersen. Das war es dann mit einem Endspielstand von 8:3 gewinnen die Klagenfurter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 21:59 Uhr aktualisiert