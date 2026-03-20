Sexspiel endete tödlich: Jetzt landet der Fall vor dem OLG Graz

Ein ungewöhnlicher Prozess findet am kommenden Dienstag, dem 24. März 2026, am Oberlandesgericht Graz (OLG) seine Fortsetzung. Konkret geht es um ein Sexspiel in Klagenfurt, welches im Oktober 2024 einen tödlichen Ausgang nahm. Der Angeklagte – ein 64-jähriger Pensionist aus Kärnten – soll es bei einem Würgespiel zu weit getrieben haben. Sein 37-jähriger Sexpartner ist durch den Sauerstoffmangel verstorben. Er wurde leblos auf einem – mit einem Plastikschutz überzogenen – Bett gefunden. Mit dem Gesicht nach unten auf einem Polster. Um seinen Hals befand sich sogar noch der Knebel.

Zu mildes Urteil?

Der 64-Jährige wurde im Zuge des Prozesses am Landesgericht Klagenfurt wegen fahrlässiger Tötung nicht rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 1.400 Euro verurteilt (200 Tagessätze zu je sieben Euro). 5 Minuten berichtete – mehr dazu unter: Mann nach Sex-Praktik erstickt: Kärntner fasste Geldstrafe aus. Nach Rücksprache mit seinem Verteidiger akzeptierte er das Urteil. Die Staatsanwaltschaft legte jedoch Berufung ein. Darum beschäftigt sich nun das OLG mit dem Fall.