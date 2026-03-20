429 Haftplätze: Neue Justizanstalt wird bis 2027 fertig gestellt

Auf einem 80.000 Quadratmeter großen Areal am Stadtrand von Klagenfurt wird derzeit eine neue Justizanstalt errichtet. Die Fertigstellung ist im Jahr 2027 geplant. Die Dachgleiche wurde inzwischen erreicht.

Am Freitag wurde in der Josef-Sablatnig-Straße in Klagenfurt die Dachgleiche der neuen Justizanstalt gefeiert.

Am Freitag wurde in der Josef-Sablatnig-Straße in Klagenfurt die Dachgleiche der neuen Justizanstalt gefeiert.

Im Oktober 2024 erfolgte der Spatenstich für die neue Justizanstalt in Klagenfurt, welche von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) errichtet wird. Am Freitag fand die Gleichenfeier statt. Damit wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ), Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer (SPÖ), Bürgermeister Christian Scheider (FSP), BIG-Geschäftsführer Gerald Beck und Karl-Heinz Strauss, Vorstand der Baufirma Porr, informierten im Rahmen einer Pressekonferenz über den Baufortschritt.

©5 Minuten Die Pressekonferenz fand am Areal der künftigen Justizanstalt Klagenfurt statt.

170 Millionen Euro werden investiert

„Diese Investitionen sind Investitionen in die Zukunft, und zwar auch in die Sicherheit der Bürger“, beginnt Sporrer und Feistritzer ergänzt: „Hier entsteht weit mehr als ein Gebäude. Es entsteht eine moderne Justizinfrastruktur, die den Anforderungen unserer Zeit gerecht wird.“ Die Modernisierung sei längst notwendig gewesen, so der Bürgermeister. Möglich wurde sie „mit der Kraft des Bundes“, betont Scheider. Konkret werden 170 Millionen Euro investiert.

429 Haftplätze

Beim Bau der neuen Justizanstalt wurden rund 15 Kilometer an Tiefenbohrungen durchgeführt, um Erdwärme für die Energieversorgung des Gebäudes nutzen zu können. „75 Prozent der Energie wird selbst produziert“, erläutert Beck. Zum Teil auch mittels Solar. Derzeit sind 140 Bauarbeiter vor Ort tätig. Nach der Fertigstellung wird die Justitzanstalt 429 Haftplätze bieten. Zudem werden dort rund 200 Mitarbeiter tätig sein. Die bauliche Fertigstellung erfolg voraussichltich im August 2027. In Betrieb geht die Haftanstalt voraussichtlich Ende 2027 bzw. Anfang 2028.

©5 Minuten | Inzwischen wurde bei der neuen Justizanstalt in Klagenfurt die Dachgleiche erreicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 12:08 Uhr aktualisiert