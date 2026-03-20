Feuerwehreinsatz in Kärnten: Fahrzeug brannte vollständig aus

In Trabesing stand ein Fahrzeug plötzlich in Flammen – die Feuerwehr griff sofort ein und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Schaden am besagten Pkw ist allerdings groß.

Die Feuerwehr aus Köttmannsdorf hatte alle Hände voll zu tun, als es zu einem Fahrzeugbrand in Trabesing kam. Bei Eintreffen an einer Haltestelle neben der Landesstraße stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Glücklicherweise befanden sich weder Personen im Fahrzeug noch im Gefahrenbereich.

Brandursache noch nicht klar

„Unverzüglich begannen wir mit der Brandbekämpfung. Dadurch konnte das Feuer sehr rasch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Ebenso führten wir die Verkehrsregelung und die Umleitung durch“, erklärte die Freiwillige Feuerwehr Köttmannsdorf in den sozialen Medien. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, wie die Wehr weiter erklärt. Das Fahrzeug wurde im Anschluss von einem Abschleppdienst geborgen.