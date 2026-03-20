Vierstelliger Betrag lag in Klagenfurter Altkleidercontainer

Ein vierstelliger Geldbetrag wurde in Klagenfurt versehentlich in einem Altkleidercontainer entsorgt. Ein ehrlicher Finder hat ihn beim Fundamt in Klagenfurt abgegeben. Auch ein wertvoller Siegelring kann dort abgeholt werden.

Einen nicht alltäglichen Fund gab es bei einem Altkleidercontainer in Klagenfurt. „Jemand hat dort Geld versehentlich mit Kleidung entsorgt“, heißt es vonseiten der Stadt. Der niedrige vierstellige Betrag wurde von einem ehrlichen Finder im Fundamt der Stadt Klagenfurt abgegeben. Dort kann er nun abgeholt werden. Ebenso ein wertvoller Siegelring mit Wappen. Dieser wurde in der Innenstadt aufgefunden. Wer in vermisst, kann sich ab sofort beim Fundamt melden. Dieses hat montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr geöffnet, freitags von 8 bis 12 Uhr.