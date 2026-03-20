KAC will Viertelfinal-Führung in Ungarn weiter ausbauen

Der EC-KAC will seinen 2:1-Vorsprung in der Viertelfinalserie gegen Fehérvár AV19 am Samstagabend weiter ausbauen. Die Mannschaft sitzt bereits wieder im Bus in Richtung Ungarn.

Der EC-KAC steht in der „Best-of-Seven“-Viertelfinalserie gegen Fehérvár AV19 mit 2:1 in Führung und möchte am Samstag, dem 21. März 2026, im Auswärtsspiel nachlegen. In der MET Aréna trifft das Team erneut auf die Ungarn. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

KAC will erneut Vollgas geben

KAC-Stürmer Mathias From betont: „Wir müssen die Intensität aus dem Heimspiel mitnehmen und dürfen nicht vom Gas gehen. Uns erwartet wieder das kleinste Spielfeld der Liga, der Gegner spielt dort das ganze Jahr über, hat daher sicher gewisse Vorteile und fühlt sich wohler.“ Neben den Langzeitausfällen Jordan Murray, Thomas Hundertpfund und Luka Gomboc müssen die Rotjacken auch im vierten Viertelfinalspiel auf Clemens Unterweger verzichten. Der Verteidiger ist weiterhin erkrankt und wird die am Freitag erfolgende Anreise nach Székesfehérvár nicht mit in Angriff nehmen. Demnach ist im Auswärtsspiel am Samstagabend von einem gegenüber der Heimpartie am Donnerstag unveränderten Lineup des EC-KAC auszugehen.