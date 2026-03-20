Karriereziel Gericht: Uni Klagenfurt gibt Einblicke in das Jus-Studium

Am 24. März öffnet die Universität Klagenfurt gemeinsam mit dem Landesgericht den Gerichtssaal für einen Abend. Neben dem Blick in den Saal bietet der Abend Informationen zur juristischen Ausbildung direkt vor Ort.

Was bedeutet es eigentlich, Recht zu sprechen? Die Bezeichnung „Richter:in“ leitet sich aus dem Wort „richten“ ab und bezeichnet eine Person, die gewissermaßen versucht, etwas wieder gerade zu richten, wenn es aus dem Gleichgewicht geraten ist. Um das Berufsfeld hautnah erlebbar zu machen, lädt die Universität Klagenfurt am 24. März von 17 bis 20 Uhr zur Veranstaltung „Berufsbild Richter:in“ in den Oman-Saal ein.

Simulation eines Strafprozesses

Organisiert vom Landesgericht Klagenfurt und dem Institut für Rechtswissenschaften, steht die Praxis im Vordergrund. Der Höhepunkt des Abends ist eine realitätsnahe Prozesssimulation, bei der ein Strafverfahren nachgestellt wird. Interessierte erfahren dabei aus erster Hand, wie ein Gerichtsprozess abläuft, welche Rechte Angeklagte haben und über welche Spielräume das Gericht verfügt. Das Event findet im Rahmen des Jubiläums „40 Jahre Rechtswissenschaften“ statt, das Ende März mit weiteren Festakten begangen wird.

Der Weg zum Jura-Studium in Kärnten

Neben dem Blick in den Gerichtssaal bietet der Abend Informationen zur juristischen Ausbildung direkt vor Ort. Die Universität Klagenfurt ist der zentrale Ausbildungsort für Kärntner Karrieren in der Justiz. Der Einstieg gelingt über das Bachelorstudium „Wirtschaft und Recht“, welches ohne Aufnahmeverfahren zugänglich ist. Darauf aufbauend ermöglicht das Masterstudium „Wirtschaftsrecht“ – eine Kooperation mit der Universität Wien – den Zugang zu den klassischen Berufen. Das Studium wird im Rahmen der Veranstaltung detailliert vorgestellt.