Renommierter Kärntner Musikverein gibt Frühjahrskonzert in Klagenfurt

Die "Post- und Telekommusik Kärnten" wurde 1928 als "Musikverein der Post- und Fernmeldebediensteten in Klagenfurt" gegründet. Das Orchester zählt heute zu den renommiertesten Musikvereinen Kärntens.

Die "Post- und Telekommusik Kärnten" gibt am 27. März 2026 ein Frühjahrskonzert im Konzerthaus in Klagenfurt

Die "Post- und Telekommusik Kärnten" gibt am 27. März 2026 ein Frühjahrskonzert im Konzerthaus in Klagenfurt

Durch ein breites Repertoire und jahrelange musikalische Erfahrung und Weiterbildung entwickelte sich die „Post & Telekommusik Kärnten“ zu einem großartigen Orchester. Mittlerweile gibt es zahlreiche CD-Produktionen, ORF-Live-Mitschnitte, Studioproduktionen und eine Vielzahl von Konzerten im In- und Ausland, heißt es vom Verein.

Post- und Telekommusik Kärnten im Konzerthaus

Der Kapellmeister des vielseitigen Orchesters ist derzeit Georg Guggenberger und Joachim Schuster sein Obmann. Überdies vertreten zahlreiche Kleingruppen und Bläserensembles die „Post & Telekom Musik Kärnten“. Aktuell hat das Orchester 45 aktive Musiker und Musikerinnen. Beim diesjährigen Konzert dürfen sich die Besucher auf einige Überraschungen freuen, teilen die Veranstalter mit und heben abschließend hervor, dass die Uniform historisch sein wird und zwar die „k.u.k. Postuniform der statuierten Diener von 1903“.

Details zum Termin Wann? Am Freitag, dem 27. März 2026 um 19.30 Uhr Wo? Im Konzerthaus Klagenfurt Ticketpreise: Abendkasse 15 Euro, Vorverkauf 12 Euro Karten sind unter 0664/4617656 und bei allen Musikern erhältlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 20:13 Uhr aktualisiert