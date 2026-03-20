Sirenenalarm in Klagenfurt: Autofahrer kracht gegen Baum

Am heutigen Freitagabend kam es in Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall auf der Feldkirchner Straße. Ein Autofahrer kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Heute Abend wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einem Unfall auf der Feldkirchner Straße in Klagenfurt alarmiert.

Heute Abend wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einem Unfall auf der Feldkirchner Straße in Klagenfurt alarmiert.

Die Sirenen der Berufsfeuerwehr Klagenfurt heulten gegen 20.30 Uhr. Ersten Informationen zufolge schien der Lenker im Fahrzeug eingeklemmt zu sein. Doch den Florianis bot sich ein anderes Bild.

Entwarnung

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden, der Unfalllenker befand sich bereits aus dem Fahrzeug und wurde vom Roten Kreuz versorgt“, teilen die Einsatzkräfte in einem Facebook-Posting mit. Somit musste die Berufsfeuerwehr nicht mehr einschreiten und konnte wieder einrücken. Die Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg übernahm im Anschluss die Absicherung der Einsatzstelle bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes.