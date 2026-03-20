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/ ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autounfall in Klagenfurt.
Heute Abend wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einem Unfall auf der Feldkirchner Straße in Klagenfurt alarmiert.
Klagenfurt
20/03/2026
Feuerwehreinsatz

Sirenenalarm in Klagenfurt: Autofahrer kracht gegen Baum

Am heutigen Freitagabend kam es in Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall auf der Feldkirchner Straße. Ein Autofahrer kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Die Sirenen der Berufsfeuerwehr Klagenfurt heulten gegen 20.30 Uhr. Ersten Informationen zufolge schien der Lenker im Fahrzeug eingeklemmt zu sein. Doch den Florianis bot sich ein anderes Bild.

Entwarnung

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden, der Unfalllenker befand sich bereits aus dem Fahrzeug und wurde vom Roten Kreuz versorgt“, teilen die Einsatzkräfte in einem Facebook-Posting mit. Somit musste die Berufsfeuerwehr nicht mehr einschreiten und konnte wieder einrücken. Die Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg übernahm im Anschluss die Absicherung der Einsatzstelle bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autounfall in Klagenfurt.
©Berufsfeuerwehr Klagenfurt |
Heute um 20.30 Uhr heulten die Sirenen der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autounfall in Klagenfurt.
©Berufsfeuerwehr Klagenfurt |
Auf der Feldkirchner Straße kam es zu einem Autounfall.
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