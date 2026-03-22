Alko-Lenkerin: Auto landet auf dem Dach

Ein Verkehrsunfall hat sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags ereignet. Eine 20-jährige Fahrzeuglenkerin steht im Verdacht, alkoholisiert unterwegs gewesen zu sein.

Eine Autofahrerin kam auf der L99 von der Fahrbahn ab, rammte einen Verteilerkasten und überschlug sich.

Eine Autofahrerin kam auf der L99 von der Fahrbahn ab, rammte einen Verteilerkasten und überschlug sich.

Gegen 4.42 Uhr war die Frau auf der Köttmannsdorfer Landesstraße (L99) von Lambichl in Richtung Köttmannsdorf (Bezirk Klagenfurt) unterwegs. „Am Beginn einer leichten Rechtskurve kam der PKW links von der Fahrbahn ab“, berichtet die Kärntner Polizei in einer Aussendung. Das Auto rammte mehrere Verkehrsleiteinrichtungen sowie einen Netzverteilerkasten und überschlug sich in weiterer Folge. Das Fahrzeug kam schließlich am Dach liegend wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand – Totalschaden.

Ins Krankenhaus gebracht

Die Lenkerin konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Verletzt wurde sie ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein durchgeführter Alkomaten-Vortest verlief positiv. Den anschließenden Alkomatentest verweigerte die Lenkerin. Auch die Feuerwehr Köttmannsdorf stand mit 18 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 10:56 Uhr aktualisiert