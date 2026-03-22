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Ein Bild auf 5min.at zeigt die NKD-Filiale in der Durchlaßstraße in Klagenfurt.
Seit dem 19. März 2026 ist NKD in der Durchlaßstraße 8 mit einer weiteren Filiale vertreten.
Klagenfurt
22/03/2026
Am 19. März

Neueröffnung in Klagenfurt: NKD zieht in die Durchlaßstraße

Der Einzelhändler NKD baut seine Präsenz in der Kärntner Landeshauptstadt weiter aus. Am 19. März 2026 hat das Unternehmen eine neue Filiale eröffnet.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)

In der Durchlaßstraße 8 öffnete am 19. März 2026 ein weiterer Standort des Textildiscounters NKD seine Türen. Wie der District Manager von NKD Österreich bereits vorab über das Business-Netzwerk LinkedIn mitteilte, zielt die Eröffnung strategisch auf das beginnende Frühjahrsgeschäft ab. „Da dieses Datum in die klassische „Frühlings-Saison“ fällt, ist die Eröffnung perfekt getimt um die neuesten Trends zu präsentieren“, heißt es.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die NKD-Filiale in der Durchlaßstraße in Klagenfurt.
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Seit dem 19. März 2026 ist NKD in der Durchlaßstraße 8 mit einer weiteren Filiale vertreten.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 19:07 Uhr aktualisiert
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