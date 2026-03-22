Neueröffnung in Klagenfurt: NKD zieht in die Durchlaßstraße

Der Einzelhändler NKD baut seine Präsenz in der Kärntner Landeshauptstadt weiter aus. Am 19. März 2026 hat das Unternehmen eine neue Filiale eröffnet.

Seit dem 19. März 2026 ist NKD in der Durchlaßstraße 8 mit einer weiteren Filiale vertreten.

Seit dem 19. März 2026 ist NKD in der Durchlaßstraße 8 mit einer weiteren Filiale vertreten.

In der Durchlaßstraße 8 öffnete am 19. März 2026 ein weiterer Standort des Textildiscounters NKD seine Türen. Wie der District Manager von NKD Österreich bereits vorab über das Business-Netzwerk LinkedIn mitteilte, zielt die Eröffnung strategisch auf das beginnende Frühjahrsgeschäft ab. „Da dieses Datum in die klassische „Frühlings-Saison“ fällt, ist die Eröffnung perfekt getimt um die neuesten Trends zu präsentieren“, heißt es.

©5 Minuten Seit dem 19. März 2026 ist NKD in der Durchlaßstraße 8 mit einer weiteren Filiale vertreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 19:07 Uhr aktualisiert