Rettung für Dackel Henry: Florian Taumberger entwickelt eigenes Futter

Wenn das geliebte Haustier krank ist, leiden Herrchen und Frauchen mit. Florian Taumberger wollte sich nicht damit abfinden, dass es seinem Hund schlechter ging – und erfand kurzerhand sein eigenes Futter.

Es ist eine Geschichte, die ans Herz geht und zeigt, was aus echter Not entstehen kann. Seit dem 9. Februar 2026 bereichert Florian Taumberger mit seinem neuen Geschäft „TAUMBERGERS‘ SOULFOOD“ in Klagenfurt die Welt der Vierbeiner. Sein Antrieb? Nicht der bloße Handel, sondern die Gesundheit seines eigenen Hundes. Seinem Dackel Henry ging es gesundheitlich extrem schlecht. „Ich habe aus der Not eine Tugend gemacht“, erinnert sich Taumberger im Gespräch mit 5 Minuten.

Sein eigener Dackel als Inspiration

Anstatt aufzugeben, suchte er nach Lösungen und entwickelte gemeinsam mit Ernährungsberatern ein eigenes Konzept. Das Ergebnis spricht für sich: „Nach zirka zwei Monaten ging es meinem Henry wieder perfekt.“ Dieser Erfolg war der Startschuss für seine eigene Hundefutterproduktion, die auf einem besonderen Verfahren basiert. Taumberger setzt auf das sogenannte Sous-Vide-Verfahren, eine schonende Garung bei exakt 87 Grad Kerntemperatur. Der Vorteil liegt für ihn auf der Hand: Das Futter bleibt frei von Keimen, Bakterien und Viren, während Vitamine und Nährstoffe fast vollständig erhalten bleiben. „Es ist für jeden Hund und jede Katze viel bekömmlicher. Auch die Kotabgabe verringert sich, da das Futter vom Körper besser verwertet wird“, erklärt der Experte.

„Nur das Beste in den Napf“

Was Taumberger antreibt, ist die Ehrlichkeit gegenüber dem Tier. „Mein Kerngeschäft und das, was mir am meisten am Herzen liegt, ist die eigene Produktion. Hunde sollten das bekommen, was auch auf der Verpackung steht“, betont er. Sein Ziel ist es, vor allem jenen Besitzern zu helfen, deren Tiere unter Unverträglichkeiten oder Allergien leiden. Dabei setzt er auf Regionalität und Qualität. Das Fleisch für sein „Schaf-Menü“ bezieht er beispielsweise direkt vom Shoaf Bauer in Moosburg. „Ich verarbeite ausschließlich reine und hochwertige Lebensmittel, damit nur das Beste in den Napf unserer Vierbeiner kommt“, so Taumberger.

Rundum-Wohlfühlen für den Hund

Neben der Ernährung sorgt sich Taumberger auch um das äußere Wohlbefinden der Tiere. Unterstützt wird er dabei von seiner Mitarbeiterin Milana, einer erfahrenen Hundefriseurin mit 15 Jahren Berufserfahrung. „Jegliche Art von Schnitttechniken und Wohlfühlprogramme werden bei uns liebevoll angeboten“, so Florian.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 12:31 Uhr aktualisiert