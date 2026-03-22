build! Demo Day 2026 zeigt: Gründen ist mehr als ein Projekt

Über 30 Startups, 250 Besucher, volle Räume im Lakeside Spitz und eine klare Botschaft: Gründen ist mehr als ein Businessplan. Beim diesjährigen build! Demo Day 2026 wurde sichtbar, was hinter dem „Lebensmodell Startup“ steckt.

Der Demo Day des build! Gründungszentrums als jährlicher Fixtermin in der Kärntner

Startup-Community zeigte eindrucksvoll die Vielfalt unter den Gründern: von

ersten Ideen in der Pre-Incubation Phase bis hin zu etablierten Teams aus den build!

MOVE- und RUN-Programmen sowie erfolgreichen build! Alumni. Die vorgestellten

Projekte deckten ein breites Innovationsspektrum ab, darunter künstliche Intelligenz,

nachhaltige Energiesysteme, digitale Gesundheitslösungen, Bildungstechnologie,

Mobilität, Industrie- und Softwarelösungen sowie neue Plattformmodelle.

Von der Idee zum Lebensweg

In der Startup Expo hatten Besucher:innen die Möglichkeit, direkt mit Gründer:innen zu

sprechen, Einblicke in Projekte zu erhalten und beim Publikumsvoting aktiv

mitzuentscheiden, welche Teams ihre Ideen auf der Bühne präsentieren durften.

Dabei wurde deutlich: Die Menschen hinter den Startups bringen unterschiedlichste

Lebensrealitäten mit. Manche gründen neben dem Job, andere während des Studiums,

einige mit familiären Verpflichtungen und wieder andere setzen alles auf eine Idee. Was

sie verbindet, ist der Entschluss, ihr Leben bewusst anders zu gestalten.

Startup als kontinuierliche Reise

Ein besonderes Highlight waren die „build! Alumni Champagne Moments“. Hier

präsentierten Alumni-Startups ihre wichtigsten Meilensteine des vergangenen Jahres.

Von der ersten Million Umsatz bis zum Fernsehauftritt – diese Momente zeigen, dass die

Reise auch nach dem Inkubationsprogramm weiter geht. Startup bedeutet ständige

Weiterentwicklung, denn es gibt kein „fertig“, sondern immer nur das nächste Kapitel.

Starker Standort, starkes Ökosystem

Eröffnet wurde der Demo Day unter anderem durch die Staatssekretärin für Energie,

Startups und Tourismus Elisabeth Zehetner. In ihrer Videobotschaft unterstrich sie die

Wichtigkeit von Startups als treibender Motor für Innovation, Wachstum und die

Wettbewerbsfähigkeit in Kärnten, Österreich und Europa.

Ein Abend voller Mut, Austausch und Inspiration

Der build! Demo Day 2026 machte sichtbar, wie aus Ideen konkrete Projekte werden und

wie Menschen den Mut finden, sich Schritt für Schritt zu Unternehmerpersönlichkeiten zu entwickeln.