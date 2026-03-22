Showdown in Klagenfurt: KAC will im fünften Viertelfinal-Spiel vorlegen

Nach dem 2:3 nach Verlängerung am Samstag steht es in der „Best-of-Seven“-Serie 2:2 – alles ist wieder offen. Für die „Rotjacken“ ist die Ausgangslage klar: Ein Heimsieg ist Pflicht, will man nicht mit Druck im Gepäck zum nächsten Spiel nach Ungarn reisen. Statistisch spricht dabei einiges für die Klagenfurter – bei einem 2:2-Serienstand entschied der Sieger von Spiel fünf in 13 von 16 Fällen auch die gesamte Serie für sich, so in einer aktuellen Aussendung vom KAC.

Heimstärke als Trumpf

Auf eigenem Eis zeigte sich der Rekordmeister bislang deutlich effizienter. Während der KAC zuhause rund 15,6 Prozent seiner Chancen verwertete, lag die Quote auswärts bei nur 4,1 Prozent. Genau hier liegt der Schlüssel für das kommende Spiel: mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und weniger Eigenfehler. Die Ungarn reisen jedoch mit Selbstvertrauen an. Alle bisherigen Heimspiele in dieser Serie konnten sie gewinnen – und das jeweils nach Rückstand. Dennoch bleibt ihre Auswärtsbilanz ein klarer Schwachpunkt: Seit April 2022 wartet Fehérvár in der Post Season auf einen Sieg in der Fremde.

Personell fast komplett

„Dem EC-KAC sollte am Montag mit Ausnahme der Langzeitausfälle Jordan Murray, Thomas Hundertpfund und Luka Gomboc der komplette Kader zur Verfügung stehen. Clemens Unterweger, der in den Viertelfinalspielen zwei, drei und vier aufgrund einer Erkrankung nicht mitwirken konnte, kehrte am Sonntagvormittag in den Trainingsbetrieb zurück und stand bei der optionalen Einheit wieder am Eis“, so in der Aussendung. Stürmer Simeon Schwinger fordert eine klare Leistungssteigerung: „Wir müssen einen Weg finden, uns auch auswärts gegen sie durchzusetzen, sonst wird es schwer. […] Hinten braucht es mehr Stabilität und weniger Fehler, vorne ist wieder eine Effizienzsteigerung nötig.“