Für 91,2 Millionen: Universität Klagenfurt wird erweitert

Die Universität Klagenfurt bekommt ein neues Gebäude am Campus. Das "22nd Century Center" soll mehr Attraktivität für Studenten und Lehrende bieten.

Die Universität Klagenfurt wird ausgebaut. Rund 91,2 Millionen Euro sollen in das neue Campusgebäude „22nd Century Center“ fließen. Das Land Kärnten schießt 3,5 Millionen Euro zu. „Wir haben uns bei der Bundesregierung erfolgreich für diesen wichtigen Erweiterungsbau eingesetzt und wollen Kärnten als einen der attraktivsten Studienstandorte Österreichs positionieren“, erklärt Hochschulreferent und Landeshauptmann Peter Kaiser dazu.

Etwa 1000 Quadratmeter Fläche

Mit dem Neubau entstehen etwa 1000 Quadratmeter zusätzliche Lern- und Unterrichtsfläche. Die aktuellen Kapazitäten der Uni sind stark ausgelastet, die neue Raumsituation soll bessere Voraussetzungen schaffen. Auch die Servicecenter der Österreichischen HochschülerInnenschaft soll dort untergebracht werden.

Auch Wohnsituation muss verbessert werden

Die Wohnbaureferentin und stellvertretende Landeshauptfrau Gaby Schaunig betont auch die Verantwortung beim studentischen Wohnen: „Wenn wir Kärnten als attraktiven Hochschulstandort weiterentwickeln wollen, müssen wir auch das studentische Wohnen konsequent mitdenken. Dieses Verständnis ist Teil der gemeinsamen Zielsetzung aller Beteiligten, und ich freue mich darauf, im Zuge der weiteren Projektentwicklung konkrete Lösungen für leistbaren Wohnraum für Studierende gemeinsam zu erarbeiten und umzusetzen.“